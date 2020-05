Calciomercato Juventus, Arthur nell’affare Pjanic? L’annuncio di Setien

Calciomercato Juventus: Setien annuncia il futuro di Arthur

Calcio Mercato Juventus Arthur | La Juventus continua le sue operazioni di mercato, e in queste ultime settimane si sta occupando degli affari in uscita. Uno su tutti quello di Pjanic, ormai destinato alla partenza. Le voci di addio sul bosniaco continuano a non placarsi, e in queste ultime ore si è parlato addirittura di rottura con con i compagni e con la dirigenza bianconera. Fatto sta che l’ex Roma è sempre più diretto verso il Barcellona, e ora si sta tentando di portare a termine un affare con tanto di contropartite e altri giocatori sul piatto. Il preferito sarebbe Arthur, giocatore che per Sarri diventerebbe fondamentale nelle proprio gerarchie e nelle sue idee di gioco.

Il brasiliano però stenta a dare il suo ok, e poco fa è arrivato un annuncio importante da parte di Setien: “Arthur vuole restare al Barcellona, non ho nient’altro da dire”. Ennesima beffa per la Juventus, che oltre ad allontanarsi dal suo obiettivo, sarà ora costretta a riformulare l’offerta per la cessione di Pjanic. Questo quanto riportato da Sport Mediaset.

Arthur-Juventus: trasferimento quasi impossibile

Il futuro di Arthur è parecchio incerto, ma ad oggi sembra davvero difficile il suo addio dal Barcellona in direzione Juventus. Il centrocampista vuole restare in Spagna, i bianconeri dovranno acccontentarsi di altre contropartite.