Notizie Juventus, Vidal risponde a Chiellini: “Ingiusto raccontare il privato”

Ultime Juve | Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha parlato a margine di una diretta Instagram con il giornalista Mario Velasco.

L’ex centrocampista della Juventus ha parlato del suo futuro ma non solo. Il calciatore ha commentato la parte dell’autobiografia di Chiellini e la parte sui suoi problemi personali (il rapporto del cileno con l’alcool):

“Le persone si sono concentrate sulle cose peggiori che ha detto Chiellini e mi sono arrivati diversi messaggi. Non mi sembra giusto raccontare cose private, però ha anche detto che ero un campione. Mi ha chiamato e mi ha spiegato le sue parole e quello che voleva dire.

Non è stata una cosa che non potevo fare, ma ho sbagliato. Avevo il permesso di uscire. Sono un essere umano come tutti gli altri. MaE quando ho sbagliato, ho pagato e mi sono alzato”.

Vidal, la frase che non è andata giù

Una risposta secca che sembrerebbe non minare il rapporto di stima tra i due calciatori. Ecco cosa aveva detto Chiellini di Vidal.