Calcio: morto Claudio Ferretti, storico giornalista di “Tutto il calcio minuto per minuto”

Morto Claudio Ferretti, storico giornalista di “Tutto il calcio minuto per minuto”

Il mondo del calcio, e non sol, è in lutto. E’ morto Claudio Ferretti, giornalista della Rai e voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto.

Lo storico giornalista si è spento a Roma all’età di 77 anni. A dare l’annuncio è stata la stessa azienda che in un comunicato ha voluto ricordare la sua competenza e professionalità. Ma non solo, anche e soprattutto la passione e le sue telecronache che lo hanno contraddistinto come un esempio di giornalista del Servizio Pubblico.

Ferretti era un figlio d’arte e fin da bambino si era avvicinato agli studi Rai. Il padre Mario era la voce che commentava le leggendarie pedalate di Fausto Coppi. Lui, invece, è diventato famoso grazie alle radiocronache della Serie A nella famosa trasmissione che ha visto l’apice negli anni 90.

Morte Ferretti: storico giornalista, il cordoglio della nostra redazione

Successivamente è stato tra i conduttori del Tg3 di Sandro Curzi. Tra le sue altre rubriche e trasmissioni di successo, Anni Azzurri e Telesogni.

Ferretti era un’amante dell’informazione, soprattutto pubblica, ed è stato anche autore con Barbara Scaramucci di un apprezzato libro sulla storia della Rai. Anche la nostra redazione si unisce al cordoglio dei suoi familiari.