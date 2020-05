Calciomercato Milan: Ibrahimovic può finire a Firenze

Ultime Milan, non solo il Bologna su Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dall’edizione di oggi del Corriere della Sera, sull’attaccante svedese ci sarebbe anche un altro club di Serie a.

Dopo il ritorno in campo al centro sportivo, il Milan sembrerebbe un po’ in ritardo dovendo ancora risolvere diversi punti di domanda tra cui il futuro di Paolo Maldini ma non solo. Chi sarà il prossimo allenatore tra Pioli e Rangnick? Quale sarà il destino di Zlatan Ibrahimovic? Sono queste le domande che si fanno i tifosi prima di questo finale di stagione.

Ultime Milan: la Fiorentina vuole Ibra

Per quanto riguarda la posizione dello svedese è atteso nelle prossime settimane l’incontro con Ivan Gazidis.

Questo farà da crocevia per l’ex attaccante dei Galaxy che è in attesa di capire bene quali siano le intenzioni della società. Un faccia a faccia da dentro o fuori, e nel caso in cui dovesse prevalere la seconda allora Ibra proverà a trovare una nuova squadra. In Italia le offerte non mancano, Bologna e Fiorentina lo hanno messo nel mirino.

In Emilia Ibra potrebbe andare per una scelta di cuore. A Firenze, con Commisso, potrebbe pensare di aiutare la squadra a guadagnare un grande obiettivo visti gli investimenti del presidente.