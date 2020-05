Calciomercato Inter: offerta per Icardi dal PSG

Inter, nessun riscatto obbligatorio, il PSG punta allo sconto. Come riportato dalle fonti francesi, il PSG avrebbe presentato già all’Inter una controfferta per il riscatto di Mauro Icardi.

La Ligue 1 è finita e il PSG è campione di Francia. Il club parigino sta già programmando la prossima stagione e valuta come investire sul mercato.

Di sicuro servirà una punta visto che Icardi è in prestito e Cavani in scadenza. Per questo una delle trattative riguarda il futuro di Mauro Icardi: l’argentino, arrivato dall’Inter per un anno, potrebbe restare.

In queste ore è arrivato sul tavolo dei dirigenti dell’Inter un’offerta ufficiale: 50 milioni più 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili. Una cifra inferiore rispetto a quanto pattuito tra i due club in estate. Il PSG, infatti, aveva già pagato 5 milioni per il prestito ed il riscatto era stato fissato in 65 milioni di euro.

Ultime Inter: la clausola scade il 31 maggio

Questa opzione scadrà il 31 maggio e il Psg non sembra intenzionato ad usufruirne visto che, con la crisi, non sono molti i club pronti a pagare per intero il cartellino di Mauro Icardi. Ma non solo, una volta trovata l’intesa con l’Inter, il PSG dovrà anche convincere Icardi a restare.