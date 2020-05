Mercato Milan: Maldini vuole restare, Gazidis dovrà scegliere

Mercato Milan: futuro incerto per Maldini

Mercato Milan Maldini | La stagione del Milan è stata parecchio difficoltosa, e in alcuni momenti si è rischiato ci fosse una rivoluzione clamorosa. L’addio di Boban è stato un momento difficile da gestire, e piano piano anche il destino di Maldini è diventato sempre più a rischio. Il dt rossonero è legato più di nessun altro ai colori del Diavolo, e un suo addio ad oggi sarebbe davvero inaspettato. La situazione però rischia di diventare ingestibile, specie visto e considerato il clima non proprio idilliaco con Gazidis.

L’arrivo di Rangnick inoltre non migliorerebbe le cose, l’ad greco sarà chiamato a scegliere e a prendere una decisione il prima possibile. La matassa è difficile da sbrogliare, ma con tempo e pazienza se ne uscirà, o almeno così sperano i tifosi rossoneri.

Gazidis: non solo Maldini, colloquio con Ibrahimovic

Gazidis si è imposto parecchio nelle gerarchie del Milan, e sin dal suo arrivo si era capito di come l’ex Arsenal avesse delle idee ben chiare in mente. Il nodo Maldini dovrà essere sciolto il prima possibile, così come quello riguardo Ibrahimovic: lo svedese non sa se resterà, e soltanto un colloquio potrà risolvere la situazione. Si aspettano novità in questo senso.