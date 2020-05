Calciomercato Milan, Rangnick e 100 milioni: i rossoneri fanno sul serio

Calciomercato Milan, Rangnick e un progetto per vincere: firma e poi il via libera per costruire il club

Calciomercato Milan – Rangnick | Si andrà a costruire un nuovo Milan, ripartendo da un progetto ancora diverso, dopo quello vissuto negli ultimi anni. Anno nuovo, ritorno in campo e ciclo nuovo. E’ questa l’idea di Elliot, affidando le chiavi del suo Milan alla gestione Rangnick, coordinata da Gazidis. E’ possibile e concreto l’addio di Maldini dalla dirigenza, con le ipotesi che vengono fuori per panchina e area tecnica. Il responsabile dello sviluppo dei calciatori alla Red Bull potrebbe prendere essere rossonero in via ufficiale a stretto giro, con la firma effettiva che potrebbe ben presto arrivare. Tra gli accordi informali, c’è già l’idea di stanziare un vero e proprio budget economico, da utilizzare per il Milan che verrà.

Ultime Milan, firme in arrivo per Rangnick: atteso a Londra per formalizzare

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sportmediaset, la società rossonera tenterà una nuova ripartenza, con il nome di Rangnick al centro della stessa. Nella prossima settimana ci sarebbe un volo diretto verso Londra, per l’incontro con Gordon Singer: pronto un contratto triennale da 6 milioni, con il ruolo duplice di dirigente e allenatore. Al centro dello staff potrebbero esserci Moncada, Baresi e Massaro, mentre per Maldini arriverebbe così l’addio. Al tedesco verrebbe stanziata l’importante cifra di circa 100 milioni, da utilizzare per creare il Milan del domani. Un vero e proprio tesoretto tra le mani del tedesco, per risollevare il club e riportarlo così in alto.