Calciomercato Lazio, sfuma un altro colpo: Dzyuba rinnova con lo Zenit

Calciomercato Lazio Dzyuba Zenit | La Lazio è molto attenta a quello che potrebbe succedere in fase di calciomercato per la prossima stagione. In attacco ci sono assalti continui a Ciro Immobile che interessa molto al Napoli ma a prescindere dalla situazione dell’attuale capocannoniere della Serie A, i biancocelesti cercano profili adatti per la Champions League.

Calciomercato Lazio, Dzyuba sfuma: rinnova con lo Zenit

Durante il calciomercato invernale la Lazio ha provato, invano, a chiudere il super colpo Giroud con il Chelsea. In estate ci avrebbe sicuramente riprovato ma il rinnovo contrattuale dell’attaccante francese con i Blues ha cambiato le carte in tavola per Inzaghi e Tare che ora dovranno puntare su altri obiettivi. Un nome papabile per l’attacco biancoceleste è anche quello di Artem Dzyuba, gigante dello Zenit San Pietroburgo in scadenza a fine giugno. Stando a quanto riporta calciomercato.com, però, la Lazio dovrà arrendersi anche questa volta: il 31enne sta per rinnovare con il suo club. Ci sono già gli accordi, manca solo la firma.

Lazio, Inzaghi prolunga fino al 2023

Intanto ci sono anche buone notizie per la società capitolina e per i suoi tifosi. Simone Inzaghi si tatuerà sul corpo i colori biancocelesti. Dopo cinque anni alla guida del club di Lotito, è pronto il rinnovo contrattuale fino al 2023, nonostante l’interesse dei top club europei. Le intenzioni di Inzaghi, dunque, sono chiare: riprendere la stagione e giocarsi tutte le chance Scudetto e guidare la Lazio nella Champions League 2020/21.