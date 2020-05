Calciomercato Juventus, assalto Atletico a Milik: lui o Jimenez per l’attacco

Il mercato bianconero continua a muoversi a ritmi frenetici. Milik e Jimenez sono i nomi calci in questo momento, ma entrambi purtroppo non sono obiettivi facili al momento.

Calcio mercato Juve, l’assalto a Milik

Il polacco è molto gradito da Sarri, e soprattutto da Cristiano Ronaldo. L’attaccante che non riesce a trovare un accordo con il Napoli sul rinnovo del contratto è perfetto per giocare con CR7. Abituato a muoversi, a svariare, può assecondare le idee del portoghese, il più libero nei precisi schemi di Sarri, che fin da subito gli ha lasciato la possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo.

Peccato però che, come riporta Tuttosport, su di lui sia fortissimo l’Atletico Madrid, che ha in mente di offrire anche Diego Costa ad Aurelio De Laurentiis pur di vincere le sue resistenze. In effetti, la cifra richiesta dal presidente per il suo cartellino (40-50 milioni), impone fantasia. Così anche Paratici ha messo sul piatto una serie di contropartite (Rugani, Pellegrini, Romero), ma nessuna di queste scalda la fantasia di Giuntoli.

Ultime mercato Juve, c’è anche Jimenez

Così i bianconeri lavorano anche ad un altro colpo per sostituire Higuain. Si tratta di Raul Jimenez, 29 messicano in forza al Wolverhampton. Anche lui costa tanto e vanta una folta schiera di ammiratore (United e Arsenal ad esempio), ma grazie alla mediazione di Mendes, di casa tri Wolves, la Juve conta di avere la meglio anche con una proposta meno allettante sulla carta. Sul piatto verrebbero messi Rugani o Rabiot, oppure un’offerta di prestito biennale con obbligo di riscatto.