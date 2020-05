Calciomercato Juve: Haaland resta nel mirino, i grandi club sono su di lui

Calciomercato Juventus Haaland Real Madrid | Erling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, è ad oggi uno dei migliori nel suo ruolo. Il classe 2000 sorprende da un anno tutto il mondo per la sua capacità di fare gol così facilmente a chiunque all’età di 20 anni. Sul calciatore ci sono Juventus, Manchester United e Real Madrid che già a gennaio avevano provato a prenderlo ma poi lui scelse il Borussia. Intanto, su di lui c’è una clausola rescissoria valida dal 2021 dal valore di 75 milioni di euro. Non tutti i club però sembrano intenzionati ad aspettare ancora un anno, come nel caso del PSG. La Bundesliga è ripartita e Haaland ha subito messo la sua firma nel Derby con lo Schalke 04. Per questo diversi club pensano al suo acquisto già la prossima sessione di calcio mercato. Adesso spunta anche il PSG che potrebbe completare una doppia operazione di mercato clamorosa tra entrata e uscita.

Calciomercato, clamoroso PSG: via Mbappe, arriva Haaland

A riportare la clamorosa operazione di mercato è il quotidiano spagnolo Marca. Il PSG sta pensando seriamente di acquistare Haaland la prossima sessione di calciomercato, cedendo il fuoriclasse Kylian Mbappe! Un sacrificio enorme per un grande acquisto. Mbappe è in scadenza 2022 ed il rinnovo sembra complicato, per questo il club francese potrebbe cederlo al Real Madrid che è da tempo sul calciatore per assicurarsi Haaland dalla prossima stagione.