Calciomercato Juventus: Rabiot o Rugani per il nuovo attaccante

Juve, si cerca lo scambio di calciomercato. A sorpresa i bianconeri hanno scelto il nuovo obiettivo per l’attacco che arriverà a Torino dalla Premier.

Calciomercato Juventus: Rabiot o Rugani per Jimenez?

Ultime Juventus, Rabiot o Rugani per arrivare alla punta. Come riportato da Tuttosport, è questa la strategia dei bianconeri per sostituire Gonzalo Higuain in attacco e liberarsi degli oltre 7 milioni (netti) di ingaggio.

Nel mirino della Juve due calciatori. Il primo è Arkadiusz Milik ma il secondo sembra più semplice e gioca in Premer.

Raul Jimenez ha compiuto 29 anni da un paio di settimane, ma è giunto a un potenziale momento di svolta nella sua carriera.

Jorge Mendes è il suo primo tifoso e soprattutto il suo agente. Lo stesso di Cristiano Ronaldo. Il messicano è valutato tanto dal Wolverhampton, più o meno 50 milioni.

Alla Continassa stanno mettendo a punto due piani di lavoro. Il primo è quello dei un prestito biennale con intercessione di Mendes, che però rischia di non convincere gli inglesi, già pressati dal Manchester United per il colpo a titolo definitivo.

Mercato Juve: due calciatori sul tavolo per Jimenez

Il secondo consisterebbe nell’intavolare uno scambio di cartellini. Un’estate fa la pista che conduceva a Daniele Rugani fu battuta a lungo dai Wolves. Oggi la Juventus può giocarsi la carta Adrien Rabiot la cui cessione frutterebbe un’ottima plusvalenza.