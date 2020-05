Calciomercato Juventus, Pjanic ha rotto con compagni e società: l’indiscrezione

Caliciomercato Juventus: indiscrezione clamorosa su Pjanic

Calciomercato Juventus Pjanic | Il mercato continua ad andare avanti, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato si stanno impegnando affinchè possano esserci i giusti rinforzi per la prossima stagione. La Juventus in particolare si sta muovendo parecchio, e vorrebbe sia provare a portarsi a casa qualche innesto, sia a gestire qualche caso spinoso in rosa. Le uscite ci saranno, e la prima pare sia quella di Miralem Pjanic. Il bosniaco non ha attraversato un’annata facile, e nelle ultime ore le voci su di lui si fanno sempre più insistenti.

Il centrocampista non sarebbe più felice a Torino, e proprio oggi è arrivata un’indiscrezione clamorosa da parte di Repubblica: Pjanic avrebbe infatti rotto con società e compagni, e Sarri lo vorrebbe cedere perchè non lo vede più come una pedina importante per il suo calcio. Una bomba che cade sopra la Juventus, e che lascia l’ennesimo indizio: l’ex Roma è pronto per cambiare squadra, e anche campionato.

Pjanic-Barcellona: tutto pronto!

Il futuro di Pjanic è sempre più distante da Torino, e ad approfittarne potrebbe essere il Barcellona. I blaugrana stanno trattando da diverso tempo, ma occhio anche al PSG. La squadra parigina fa sul serio, ecco la strategia.