Calciomercato Fiorentina: Chiesa resta, il motivo

Ultime Fiorentina, ora Federico Chiesa vuole restare. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non molla.

Per la viola, prima c’è da provare a rimettere in piedi la stagione, se tutte le parti in causa lo permetteranno davvero, poi si parlerà di mercato.

Ultime Fiorentina, un altro anno per Chiesa? Gli Europei del 2021 nel mirino

Federico ha espresso la sua volontà dicendo senza troppi giri di parole che un anno di esperienza in più, nella testa e nelle gambe, può diventare, specie per un giovane, una «cosa buona».

Anche per questo motivo, il binomio Chiesa-Fiorentina potrebbe continuare. Federico sa bene di aver attirato le attenzioni dei top club europei, dalle italiane Juventus e Inter fino al Manchester United in Premier, ma sa che a giugno ci sono gli Europei, appuntamento al quale non può e non deve mancare.

In questo momento l’esterno spera solo di ritrovare con sempre maggiore intensità prestazioni importanti. Cheisa ha ancora tanti obiettivi da provare a rincorrere, a cominciare dal record di marcature da mettere insieme in uno stesso campionato. Ha eguagliato il numero massimo di reti in A raggiunto nelle ultime stagioni, 6 e ora vuole superarlo.