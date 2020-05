Serie A Tommasi | La Serie A si avvia verso la ripresa. Le ultime dichiarazioni del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, lasciano ben sperare tifosi e addetti ai lavori che da metà giugno potranno riassaporare il campionato italiano, ma solo in tv. Il 28 maggio ci sarà la decisione definitiva per la data della ripresa e intanto i club sono tornati in campo ad allenarsi in gruppo.

Serie A, Tommasi: “Un mese di allenamenti per evitare infortuni”

Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato della decisione del Governo in linea con la Lega Serie A e dei tempi di allenamento prima di tornare in campo ai microfoni di RaiSport.

“Prima di riprendere il campionato servono almeno 4 settimane di allenamento. Alcuni ragionano su 6 settimane. Diciamo che comunque almeno 4 servono per evitare infortuni. La prudenza prima di tutto, servono certezze dal punto di vista medico. I tempi che ci aspettiamo e di cui abbiamo bisogno però non coincidono con quelli della scienza, speriamo di poter accelerare nelle prossime settimane. Abbiamo chiesto che ci sia un organo di controllo che possa dare a tutti le stesse garanzie di sicurezza”.

Tommasi: “I calciatori vogliono tornare in campo”

Damiano Tommasi, poi, ha chiuso con la volontà dei calciatori che è quella di tornare in campo e completare la stagione.

“Il 13 o il 20 giugno non fa differenza, non poniamo limiti se vogliamo essere in grado di ripartire. Le 4 settimane per gli allenamenti non devono ssere un problema, anzi vediamole come necessarie per tornare in forma ed evitare infortuni. I giocatori non vedono l’ora di tornare in campo”.