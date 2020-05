Serie A, allenamenti di gruppo: il CTS concede il via libera

Tweet on Twitter

Serie A, allenamenti di gruppo: il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) dice ‘sì’ al protocollo

Serie A, allenamenti di gruppo – CTS | E’ arrivata la decisione, ci siamo: il calcio va verso la ripresa. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l’ok, rendendo valido il protocollo dei medici della Federcalcio e della Lega di Serie A. Nelle scorse settimane i club hanno cominciato gli allenamenti individuali facoltativi, ma adesso le cose cambieranno. Ai centri tecnici sarà concesso l’allenamento collettivo, con le società che torneranno ad allenarsi in gruppo. Questo è un passo importantissimo verso la ripresa della Serie A. Dopo la bocciatura al protocollo precedente, è arrivato ora il via libera.

Serie A, novità dal CTS: gli allenamenti e il campionato potranno riprendere

E’ ufficiale la notizia legata alla ripresa degli allenamenti di gruppo, è quanto riportano i colleghi di Sky Sport: l’Italia si allinea al modello della Bundesliga, con la Germania che ha dato il via alla ripartenza dello sport di squadra. Il testo all’interno del protocollo sarebbe stato dunque approvato, evitando le due settimane obbligatorie all’interno dei propri centri sportivi per tutto l’organico. Questo grazie all’incremento di tamponi che verranno effettuati maggiormente, garantendo maggiori sicurezze a club e tesserati. Se invece dovesse risultare positivo un calciatore, quest’ultimo – contagiato – finirà in isolamento domiciliare, mentre il resto dell’organico continuerà ad allenarsi, ma vivendo il ritiro al centro sportivo.