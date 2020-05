Ultime Roma, Zaniolo pronto a tornare in campo

Ultime notizie Roma calcio Zaniolo Infortunio recupero | I club di Serie A stanno iniziando a lavorare in vista della possibile ripresa della stagione. Intanto, chi potrebbe rientrare a sorpresa è Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, infortunatosi lo scorso 12 gennaio, aveva concluso la stagione a causa del brutto infortunio al legamento crociato. Ora però tutto cambia. Con l’emergenza Coronavirus e lo stop del campionato di Serie A, il giocatore potrebbe ritrovarsi a disposizione di Paulo Fonseca e rappresentare un’arma in più. Il calciatore è in pieno recupero, intanto, arrivano buone notizie sul suo possibile ritorno in campo in anticipo.

Notizie Roma, recupero Zaniolo: è già a lavoro con il pallone

La Roma pensa di poter fare affidamento sul calciatore a partire da luglio, quando mancheranno ancora diverse giornate alla conclusione della stagione di Serie A. Intanto, sulle condizioni del calciatore giallorosso, ha parlato il professor Mariani, medico che ha operato lo stesso calciatore a Villa Stuart nei mesi scorsi. Il medico ha chiarito che il gioiello della Roma stia rispettando a pieno i tempi di recupero. Zaniolo non vede l’ora di tornare a giocare il prima possibile e l’ha confidato a Mariani nei giorni scorsi. Intanto, il calciatore ha già ripreso a lavorare con il pallone, in attesa di passare allo step successivo con gli allenamenti individuali della Roma.