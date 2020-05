Forlan racconta Ronaldo: “Era egoista e costruito, sempre vicino allo specchio”

Forlan racconta: l’antipatia per Cristiano Ronaldo

Forlan Ronaldo | Il mondo del calcio ci ha da sempre fatto ammirare tantissimi campioni, resi celebri per le loro giocate, a volte anche per il loro carattere dentro e fuori dal campo. Nella nostra epoca sono stati diversi i giocatori che hanno lasciato un segno più di tutti, uno di questi è senza dubbio Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese ha vinto praticamente quasi tutto, e le sue gesta sono state di una valenza incredibile, in ogni club in cui ha giocato. Ebbene però dal punto di vista caratteriale c’è ancora qualcuno che non lo ha compreso, o per meglio dire che lo critica. Uno di questi è Forlan, ex attaccante uruguaiano che ha raccontato in un’intervista qualche retroscena poco carino ai tempi del Manchester United. Queste le sue parole riportate da goal.com:

“Ronaldo era una persona egoista nello spogliatoio, stava sempre vicino allo specchio, non come Beckham ad esempio. Lui era una persona più naturale e spontanea, Ronaldo era tremendo e costruito”

Ultime: Ronaldo torna a Torino

Ronaldo, tra pregi e difetti, è considerato come uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, e in queste ultime ore è tornato a Torino per riprendere gli allenamenti con la Juventus. Continassa in delirio, questa la notizia.