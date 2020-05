Coronavirus, Conte pronto ad essere messo alla porta

Coronavirus Italia Fase 2 Conte Vaticano Franceschini | L’Italia è ancora in piena emergenza Coronavirus. Intanto, con si prosegue con speranza a vivere nella Fase 2, quella di convivenza con il virus. L’Italia e gli italiani stanno dando risposte importanti e i dati per ora sono confortanti. Intanto, chi è finito sotto giudizio da mesi ormai è il Premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio dei Ministri promette continui aiuti alle famiglie in difficoltà, lavoratori, imprese ecc. Ora però qualcuno inizia ad avere dei dubbi sul suo operato, anche dal Vaticano! Pare infatti che anche da lì a qualcuno non stia piacendo a pieno quanto fatto da Conte nell’emergenza Coronavirus. Ora torna di moda in giro il nome di Dario Franceschini. Il Ministro dei Beni Culturali ha già l’appoggio del Vaticano. Il Premier Conte rischia seriamente di essere sostituito.

Coronavirus, Conte trema: il Vaticano vota per Franceschini a Palazzo Chigi

Il Governo Conte traballa da diverso tempo e l’arrivo del Coronavirus ha soltanto alimentato ancora di più il possibile cambio di guardia. Dopo il nome di Mario Draghi però ora spunta quello di Dario Franceschini. Le strategie messe in atto dall’attuale Premier non convincono e anche il Vaticano ora inizia a palesare dei dubbi. Franceschini ha l’appoggio del Vaticano soprattutto per la sua figura super cattolica e ha l’apprezzamento sia del Quirinale che del Vaticano.