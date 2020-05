Calciomercato Napoli Everton Gremio | Il Napoli cerca di conoscere il suo futuro, tra infortuni, rinnovi e partenze. Manolas e Fabiàn Ruiz rischiano di non riprendere in tempo la stagione per gli infortuni patiti dopo i primi giorni di allenamento. Per Mertens è in dirittura d’arrivo il rinnovo fino al 2022, grazie al quale potrà, verosimilmente, concludere la carriera in azzurro. Un obiettivo per la prossima stagione è Everton Soares, attaccante brasiliano del Gremio.

Calciomercato Napoli, Everton arriva? Parla il Presidente del Gremio

Il calciatore brasiliano ha impressionato durante l’ultima Coppa America e nel campionato brasiliano, tanto da attirare l’interesse dei maggiori club europei. Piace anche al Napoli che, però, starebbe cercando di abbassare le pretese del club nerazzurro dei 30 milioni della clausola rescissoria. A parlare della possibile trattativa è stato direttamente il Presidente del Gremio, Claudio Oderich, a Radio Grenal.

“Non abbiamo ricevuto nulla di ufficiale dal Napoli per Everton. Sappiamo dell’interesse, ma sul nostro tavolo non c’è nulla di concreto. Penso che possa esserci una mossa ufficiale quando in Italia tornerà il calcio”.

News Napoli, Milik verso la Juventus

L’arrivo di Everton Soares potrebbe cambiare le carte in tavola dell’attuale Napoli che potrebbe cambiare ancora di più in attacco. Se Mertens va verso la permanenza, Arkadiusz Milik sembra sempre più distante. Piace a Maurizio Sarri e alla Juventus e in estate potrebbe diventare bianconero.