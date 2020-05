Calciomercato Napoli, l’agente di Aguero smentisce la trattativa: “Nessuna proposta, resta al Manchester City”

Calciomercato Napoli Aguero | Il Napoli cerca di organizzare il suo futuro prima della conclusione del campionato attuale. Mertens è vicino al rinnovo, Milik vicino all’addio. Per questo gli azzurri provano a muoversi sul mercato in entrata, tenendo conto anche della situazione contrattuale di José Callejon, in scadenza alla fine di giugno.

Calciomercato Napoli, l’agente di Aguero parla del suo futuro

Nelle ultime ore si è diffusa la voce secondo cui Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si stiano muovendo per Sergio Aguero. L’attaccante del Manchester City fa gola al club azzurro che, pare, si sia messo in contatto diretto con l’argentino. Ma a spezzare i sogni dei tifosi del Napoli è Hernan Reguera, agente del Kun che, ai microfoni di areanapoli.it, ha parlato del futuro del numero 10 dei Cityzens.

“A rappresentare Aguero sono io, non è assolutamente vero che sia seguito da qualcun altro. Non corrisponde al vero nemmeno questa indiscrezione secondo la quale il Napoli sarebbe pronto a fare un’offerta o l’abbia addirittura già fatta. Non c’è stata nessuna proposta, da parte loro. Non si è parlato di Aguero con il Napoli”.

L’agente di Aguero: “Resta al Manchester City”

Aguero non solo non andrà al Napoli ma non si muoverà dall’Etihad Stadium. Anzi, il suo futuro è legato ancora di più al Manchester City.

“Sergio rimarrà al Manchester City e voglio smentire chi sostiene che esistano problemi tra il mio attaccante e la società inglese. Sono solo rumors”.