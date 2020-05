Calciomercato Juventus, il campione arriva dalla Premier

La Juve è alla ricerca di un attaccante. Nel prossimo mercato l’obiettivo è trovare un sostituto di Higuain, destinato a lasciare Torino. Il nome giusto, anche e soprattutto per CR7, è quello di Raul Jimenez, che prima dello scoppio della pandemia stava sconvolgendo la Premier a suon di gol.

Calcio mercato Juventus, assalto al messicano Jimenez

A rivelare la mossa di Paratici è l’edizione odierna di Tuttosport. Il dirigente bianconero ha effettuato un sondaggio per il 29enne che prima dello stop dei campionati aveva messo a segno 22 reti in 44 partite con il Wolverhampton. In particolare, il messicano è ritenuto particolarmente compatibile con Cristiano Ronaldo. Serve uno che all’occorrenza sappia riempire l’area e dialogare coi compagni, ma qualcuno che sappia seguire il portoghese, cui piace svariare sul fronte offensivo.

Un identikit simile a quello di Arkadiusz Milik. Come quest’ultimo, neanche il messicano farebbe troppe storie qualora dovesse accomodarsi in panchina, visto che c’è comunque un Paulo Dybala che scalpita. Come il polacco, anche Jimenez è meno finalizzatore e non costa troppo per quanto riguarda lo stipendo: due caratteristiche che li rendono appetibili e distanti da quelle di Maurito Icardi, altro attaccante in orbita bianconera.

Jimenez-Juventus, i dettagli dell’affare

Sarà fondamentale il ruolo di Jorge Mendes. L’agente di CR7 non rappresenta anche il messicano, ma è molto influente in casa Wolves. Grazie a lui, Paratici proverà a strappare un prestito fino al 2022 con diritto di riscatto, anziché sborsare i 50 milioni richiesti in questo momento dal club inglese.