Calciomercato Juventus, Havertz il fenomeno: affare da 100 milioni

Calciomercato Juventus, Havertz nel mirino: la stellina tedesca potrebbe sbarcare in Serie A

Calciomercato Juventus – Havertz | E’ nata una stella in quest’ultimo anno e porta il nome di Kai Havertz. La Bundesliga torna in campo, lui torna al gol. In Germania gli occhi non sono solo puntati sulle incredibili doti atletiche di Erling Haaland, la stellina tedesca sta facendo impazzire tutti, Juventus compresa. E il CFO bianconero potrebbe andare dritto su di lui: Fabio Paratici ha in mente l’operazione folle, in vista dei campionati che verranno. Il suo prezzo è schizzato alle stelle, ma niente fermerà la Juventus. Il club piemontese, d’altronde, lo ha già dimostrato negli ultimi anni. Prima Cristiano Ronaldo, poi la giovane stella mondiale De Ligt. Niente è impossibile per Andrea Agnelli.

News Juventus, Havertz: la stellina tedesca che ha stregato tutta Europa

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, sono tutti pazzi di Kai Havertz. Il calciatore oggi ha firmato una doppietta, al ritorno in campo con il suo Bayer Leverkusen. Su di lui ci è finita mezza Europa, coscienti tutti i club del talento del calciatore tedesco. Tra queste, ovviamente, anche la Juventus. Toccherà far follie, perché il Bayer Leverkusen non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il suo è un contratto che scade nel 2022, ma difficilmente Havertz farebbe un torto al suo club. Servirà dunque sborsare una cifra che tocca i 100 milioni, perché dalla Germania fanno sapere di non aver alcuna voglia di giocare al ribasso. La Juve è avvisata, ma resta molto vigile sulla questione.