Calciomercato Inter, rivoluzione Conte con 6 acquisti

Il tecnico dell’Inter si appresta ad iniziare il suo secondo mandato mettendo innanzitutto mano al mercato: in arrivo 2 esterni, 2 centrocampisti e 2 attaccanti.

Calcio mercato Inter, le trattative

A riferire le ultime di mercato è la Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, non fosse stato per Lautaro Martinez, la priorità per Antonio Conte sarebbero state le corsie esterne. Il nome nuovo in questo senso è quello di Hakimi, che nonostante stia facendo bene a Dortmund, è stato messo di nuovo in vendita dal Real Madrid. Prezzo? Da 50 milioni a salire, considerando la concorrenza del PSG non sembra facile come colpo. Sulla stessa fascia c’è Semedo che continua a piacere: lui sì che potrebbe rientrare in uno dei tanti discorsi con il Barça. C’è anche la grana Moses, che per 12 milioni l’Inter non riscatterà. Sulla sinistra invece piace Emerson Palmieri più di tutti, ma occhio a Junior Firpo.

Ultime mercato Inter, i colpi a centrocampo e in attacco

Sulla mediana, si procederà su un doppio binario. Accanto ad Arturo Vidal, profilo di esperienza e rendimento, ci sarà anche un giovane come Sandro Tonali. Molto però dipenderà dalle cessioni: se Nainggolan e Vecino dovessero essere piazzati al prezzo giusto, allora sarebbe tutto più facile.

Capitolo attacco. Chiaramente tutto dipenderà dalla cessione del Toro Lautaro. Qui la biforcazione conduce prima ad un profilo a parametro 0. Se Mertens sembra sfumare col passare dei giorni, l’opzione Cavani invece resta più che valida. L’acquisto invece da far strabuzzare gli occhi sarà quello di Timo Werner, nonostante la concorrenza del Liverpool sia agguerrita.