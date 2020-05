Calciomercato Inter, Rakitic chiama Lautaro al Barcellona

Parole al miele per Lautaro Martinez da parte del centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic. Intervenuto sull’emittente radiofonica Cadena Cope, il numero 4 blaugrana ha definito Martinez come uno dei calciatori più forti della nuova generazione.

Calciomercato Inter, Rakitic chiama Lautaro in Spagna

“Ogni volta che ci siamo scontrati con l’Inter abbiamo notato le qualità di Lautaro Martinez, che nonostante la sua giovane età ha raggiunto il livello più alto della sua squadra. Io amo giocare con i calciatori più forti. Se si trasferirà al Barcellona sarà piacevole averlo come compagno di squadra, ma al momento non posso dire di più”, spiega il centrocampista della nazionale croata.

Barcellona, la ripresa in Spagna è più vicina?

Mentre la Bundesliga tedesca è già ripartita e la Ligue 1 è sospesa definitivamente, la ripresa in Spagna come in Italia non è ancora certa. Su questo punto, Ivan Rakitic ha espresso la sua opinione: “Allenarsi nuovamente sul campo è qualcosa di speciale, dopo due mesi mi sono sentito di nuovo calciatore. Nei giorni scorsi ho parlato molto con i miei colleghi ed amici, Manuel Neuer ed Ivan Perisic. E’ emozionante vederli di nuovo in campo, è una cosa che ci emoziona tutti. Non è bello vedere le partite senza pubblico e la panchina stabilita con metri di distanza. Però sta andando tutto per il verso giusto e mi auguro si possa continuare in questo modo”.