L’Inter si prepara ad accogliere uno, forse due, nuovi attaccanti. Dopo l’annuncio del rinnovo di Dries Mertens, Marotta ed Ausilio vogliono farsi trovare pronti.

L’attaccante belga ha preferito restare al Napoli, per questo motivo ad oggi il nome balzato in pole position è quello di Edinson Cavani.

Calciomercato Inter: accelerata per Cavani

Come riportato da Sky Sport, l’uruguaiano del PSG ha un ingaggio alto ma potrebbe sbarcare a Milano a parametro zero. Cavani era già stato contattato dall’Inter nei giorni scorsi per un primo sondaggio.

Tuttavia, il destino dell’attacco dell’Inter dipende molto da Lautaro Martinez. Per l’attaccante i contatti tra il club rossonero ed il Barcellona sono costanti.

Ad oggi resta ancora distanza sulla cifra cash che il Barcellona ha messo sul piatto per portare il numero 10 in Catalogna. Gli spagnoli non vogliono pagare interamente la clausola dell’argentino dal valore di 111 milioni, per questa ragione chiedono di inserire almeno una contropartita nell’operazione.

Le parti viaggiano verso un’intesa. Tra i calciatori occhio al nome di Junior Firpo che ha superato Semedo nel tasso di gradimento dell’Inter, ma c’è ancora una certa forbice da limare sulla valutazione del terzino.

Ultime Inter: occhio anche a Sanchez

Per l’attacco occhio anche alla situazione di Alexis Sanchez. Il cileno vuole giocarsi le sue carte nel finale di stagione per provare a convincere i dirigenti nerazzurri a trattare con lo United per il rinnovo del prestito.