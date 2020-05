Ultime Torino: si punta Bonaventura, ci sono anche Roma e Atalanta

Calcio Mercato Torino Bonaventura Milan Roma Atalanta | Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, dirà addio a fine stagione al club rossonero. Il calciatore classe 1989 dopo sei stagioni terminerà la sua avventura a Milano. Sul calciatore, che dal 1 luglio sarà svincolato, ci sono tanti club italiani. Su tutti Roma, Atalanta e Torino. La Roma sembra in pole, ma al calciatore stuzzica l’idea di ritornare a Bergamo e vestire ancora una voglia la maglia dell’Atalanta, che oggi è diventata una big del calcio italiano. Intanto, nelle ultime ore si è fatto sotto ancora di più il Torino di Cairo che punta a chiudere l’affare anticipando la concorrenza.

Calciomercato Torino: tutto su Bonaventura, contatto con Raiola

Come riporta Tuttosport, il Torino con il nuovo direttore sportivo Vagnati, ha avviato i primi contatti con l’agente del calciatore Mino Raiola. I contatti erano stati già avviati dall’ex ds Bava, ora retrocesso al vivaio granata. L’intenzione dei Torino è quella di trovare l’accordo con il calciatore subito per anticipare la concorrenza delle big italiane. Intanto, il Toro vuole riportare anche Iago Falque (in prestito al Genoa) alla base. Il calciatore piace e non poco a Marco Giampaolo che sembra sempre di più l’indiziato numero uno per la panchina granata della prossima stagione.