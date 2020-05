Calciomercato Juve: Paredes nella lista di Paratici, pronto l’assalto

Ultime Juventus: Paredes, pronto l’assalto dei bianconeri

Calcio Mercato Juventus Paredes | La Juventus si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Il club bianconero cambierà e non poco, in particolare nella zona centrale del campo. Diversi calciatori in uscita e altri in forte dubbio di conferma, su tutti Rabiot e Pjanic che hanno già la valigia pronta. Maurizio Sarri chiede uno sforzo alla società per accontentarlo con le pedine giuste per far si il più possibile che riesca a trasmettere nella squadra il suo calcio. In entrata c’è il sogno chiamato Jorginho, che Sarri vorrebbe di nuovo con lui dopo Napoli e Chelsea. Ma un altro nome che piace molto al tecnico italiano è quello di Leandro Paredes, centrocampista del PSG. Su Paredes c’è anche il forte interesse dell’Inter, dato che il calciatore in scadenza 2023 sembra essere stato messo sul mercato.

Calcio mercato Juve: Paredes nella lista di Paratici

La Juventus potrebbe salutare diversi calciatori in vista della prossima stagione. Anche lo stesso Sami Khedira, oltre a Rabiot e Pjanic non ha la certezza di restare in bianconero. Secondo Mundo Deportivo, alla Juve uscirà sicuramente Pjanic e Fabio Paratici ha nella sua lista Leandro Paredes, ex Roma ed Empoli che è pronto a tornare in Italia e vestire la maglia bianconera dopo le esperienze con Zenit e Psg tra Russia e Francia.