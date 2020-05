Calciomercato Inter, Milan Skriniar dichiarato incedibile

L’Inter continua la preparazione in vista di una probabile ripresa del campionato rispettando tutti i protocolli di sicurezza attualmente in vigore. Mentre gli atleti si allenano alla Pinetina, Marotta ed i suoi collaboratori sono al lavoro in vista della imminente sessione di calciomercato.

Calciomercato Inter, quale futuro per Skriniar?

Uno dei calciatori nerazzurri sul taccuino dei dirigenti sportivi di mezza Europa è sicuramente Milan Skriniar. L’ex difensore della Sampdoria, infatti, è molto richiesto all’estero, in particolare in Premier League. Nonostante i vari corteggiatori del calibro di Barcellona, Manchester City e Manchester United, Antonio Conte e Giuseppe Marotta stiano lavorando intensamente sia per fare in modo che la sua permanenza a Milano prosegua, sia per farlo diventare un perno fondamentale dell’assetto nerazzurro, che invece potrebbe perdere un pezzo pregiato.

Calciomercato Inter, Skriniar al bivio

La crescita esponenziale di Milan Skriniar dal suo approdo all’Inter ha fatto impennare il suo cartellino, che stime post Coronavirus lo fissano a circa sessanta milioni di euro. Per questo, la proprietà nerazzurra starebbe pensando a lungo prima di accettare una offerta che potrebbe compromettere il progetto di inserimento di stelle a lungo termine.

Marotta starebbe quindi valutando diversi profili sulla sinistra, al fine di permettere l’affermazione dello slovacco. Il nome forte è quello di Jan Vertonghen, difensore belga del Tottenham con un lungo curriculum internazionale e per spianare la strada ad un altro talento interista: Alessandro Bastoni, che andrà a formare la coppia dei terzini interisti del futuro.