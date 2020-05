Notizie Juventus, Chiellini su Conte: “Ecco perché andò via”

Notizie Juventus – Chiellini e Conte | All’interno del suo libro ha parlato di diverse cose, toccando temi molto sentiti e discussi. Per una lunga settimana si è tanto polemizzato sulle sue parole, indirizzate ai suoi ex compagni di squadra Balotelli e Felipe Melo, così come quelle a Sergio Ramos. Ma il capitano dell’Italia e della Juventus è intervenuto anche sul suo ex allenatore, raccontandone l’esperienza sia in bianconero, che in Nazionale: “Sono bastate poche gocce per far traboccare il vaso. Quel giorno del suo addio non c’eravamo noi, la vecchia guardia. Sono convinto che, se ci fossimo stati noi (Bonucci, Barzagli, Chiellini e Buffon, ndr), lui sarebbe rimasto. A mente fredda, penso che avrebbe fatto bene ad andarsene già a maggio: così la storia con la Juventus sarebbe conclusa meglio”.

Ultime Juventus, le parole di Chiellini sull’ex nella sua autobiografia

Giorgio Chiellini racconta attraverso la sua molto discussa autobiografia, anche l’Antonio Conte uomo che si riflette sul campo, rivelando alcuni aneddoti privati e dietro le quinte: “C’era un po’ di tensione sul suo addio, ma non era successo niente di speciale. Nessuno scontro fisico o diretto con Agnelli, ci mancherebbe. Sono cose che finiscono, come con Marotta o con Allegri. Sbroccò soltanto in quei due mesi perché non aveva noi della vecchia guardia al suo fianco”.