Calciomercato Milan: Ibrahimovic può dire addio, ma non all’Italia

Calciomercato Milan, Ibrahimovic ancora nel mirino del Bologna di Mihajlovic: la situazione

Calciomercato Milan – Ibrahimovic | Altri mesi da rispettare in quell’accordo che ora potrebbe slittare fino alla chiusura della stagione sportiva 2019/2020. Sì perché anche in Italia, così come fatto in Inghilterra, potrebbe arrivare la decisione definitiva – soluzione più logica – di far slittare nella scadenza, quei contratti che hanno la stessa, fissata al 30 giugno. E di conseguenza, gli accordi di Zlatan Ibrahimovic, non avranno valenza soltanto nell’ultimo mese che sta per arrivare, ma fino a quando non si concluderà la stagione.

Le alte probabilità, vedono Ibra lontano nuovamente da casa Milan, ma non avrebbe alcuna voglia di smettere lo stesso attaccante svedese. E adesso, tra le sue idee, potrebbe esserci quella di un ritorno all’Hammarby, club di cui è proprietario in Svezia, ma non solo. Perché in Italia ha sempre detto di trovarsi bene e, nel prossimo anno, potrebbe accettare quella sfida che tanto lo avrebbe affascinato fino a qualche mese fa. Parliamo del Bologna del suo amico, Sinisa Mihajlovic.

Ultime Milan, Ibrahimovic ad un bivio: permanenza in Italia o ritorno in Svezia

Apre in prima pagina il Corriere dello Sport, indicando il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese potrebbe cambiare casacca, vestendone una nuova in Italia. Niente Napoli e neanche permanenza al Milan, club fortemente interessati a lui dopo i mal di pancia americani. Sinisa Mihajlovic vorrebbe sognare in grande e la società dei felsinei tenterà un assalto per regalare allo stesso allenatore, la gioia di ritrovarsi il numero 21 del club rossonero, nel proprio organico. Volontà che potrebbero esserci nello stesso attaccante del Milan, prossimo al nuovo addio.