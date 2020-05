Calciomercato Inter: Kumbulla può approdare in Premier League

Calciomercato Inter Kumbulla Arsenal Lazio Napoli | Stagione incredibile dell’Hellas Verona che ha sorpreso tutti in Serie A. La squadra allenata da Ivan Juric è in lotta per le posizioni d’Europa League con i grandi club come Napoli e Milan. Tanti i giocatori che si sono dimostrati delle vere e proprie rivelazioni. Su tutti ci sono Rrahmani (che ha già firmato con il Napoli) e Amrabat (che ha già firmato con la Fiorentina). Entrambi lasceranno il Verona la prossima stagione. Intanto, un altro grande nome è quello di Marash Kumbulla, difensore centrale albanese classe 2000. Stagione sorprendente per il giovane calciatore che ha attirato a se gli occhi dei miglior i club d’Europa. Infatti, oltre a Napoli, Inter e Lazio, spuntano fuori anche i club di Premier League come Chelsea, Arsenal e Manchester United. Più il Borussia Dortmund in Germania.

Calciomercato, Arsenal su Kumbulla: beffate Inter, Lazio e Napoli?

Il Napoli e l’Inter sono andati vicino al suo ingaggio nella sessione di mercato di gennaio, ma non è un caso se sia il calciatore che il Verona hanno pensato più di una volta ad accettare. Sono davvero tanti i grandi club interessati e pronti ad offrire un grande contratto per il 20enne dell’Hellas. Come riportato dal noto quotidiano inglese Mirror, tra i club italiani potrebbe averla vinta l’Arsenal. Il club londinese ha messo gli occhi su Kumbulla ed è pronto sborsare i 30 milioni richiesti dal Verona.