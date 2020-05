Coronavirus Italia, la Chiesa contro Conte: “Faccia qualcosa per le famiglie”

Tweet on Twitter

Coronavirus Italia Chiesa Conte | La Fase 2 sta entrando sempre più nel vivo ma per molte famiglie italiane la situazione economica è ai minimi storici. Molti italiani hanno perso il lavoro a causa della pandemia e chiedono soluzioni al Governo per il futuro. Al loro fianco si schiera anche la Chiesa che chiede interventi immediati ai vertici del nostro Paese.

Coronavirus Italia, Chiesa contro Conte: “Aiutate le famiglie”

Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), ha parlato direttamente al Governo Conte, chiedendo aiuto immediato alle famiglie in difficoltà.

“Tutti gli sforzi che le famiglie hanno messo in campo dovrebbero essere più ricompensati. Proprio ora che si sta aprendo una fase nuova e che l’emergenza sta passando dall’ambito sanitario all’ambito economico. Ci piacerebbe che le istituzioni pongano la famiglia al centro del villaggio globale e sappiano fare scelte coraggiose e lungimiranti”.

COVID-19: riaprono bar, ristoranti e parrucchieri

Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti, in anticipo rispetto alla data precedentemente impostata dal Governo. Dopo la sanificazione dei negozi, sarà possibile entrare in contatto con i clienti a debita distanza ma solo muniti di guanti e mascherine. Per parrucchieri, barbieri ed estetisti sarà obbligatoria la prenotazione dei clienti e l’offerta del servizio a tempo limitato.