Calciomercato Napoli Koch Friburgo | Il futuro della difesa del Napoli potrebbe essere molto diverso dall’assetto che si conosce oggi. Amir Rrahmani è già un nuovo calciatore azzurro e attende l’inizio della prossima stagione per poter vestire la nuova maglia e cercare un posto da titolare dopo l’ottima stagione con il Verona. Per il Napoli, però, c’è da risolvere l’annosa questione relativa al futuro di Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Napoli, Koch per il dopo Koulibaly

La stagione attualmente in corso non è stata positiva per il difensore senegalese che, dopo la pandemia, vedrà scendere vertiginosamente il valore del suo cartellino. Un danno per il Napoli che nel frattempo studia le continue richieste che arrivano Da PSG e Manchester United. Gli azzurri, intanto, si guardano intorno e starebbero pensando al giovane difensore del Friburgo, Robin Koch. In Bundesliga si sta comportanto egregiamente e ha attirato su di sé gli occhi di importanti club europei. Il Napoli è in corsa e proverà a battere la concorrenza.

News Napoli, ecco quanto chiede il Friburgo per Koch

Il Friburgo, però, non ha intenzione di cedere facilmente il suo gioiellino. Stando a quanto riferisce todofichajes.com, per il difensore tedesco classe ’96, infatti, chiedono almeno 15 milioni di euro, destinati a salire se altri club dovessero mostrare concretamente il proprio interesse.