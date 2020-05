Calciomercato Lazio: le big su Milinkovic Savic, lui resta e rinnova

Ultime Lazio: Milinkovic Savic conteso dai grandi club

Calcio Mercato Lazio Milinkovic Savic Real Madrid PSG Manchester United | Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, come ogni sessione di calcio mercato viene accostati ai grandi club di tutta Europa. Il calciatore serbo classe 1995 però ha un contratto alla Lazio che lo lega ancora fino al 2024. Intanto, con l’emergenza Coronavirus e dopo una grande stagione come questa, difficilmente lascerà la Serie A in estate. Su di lui ci sono Real Madrid, Manchester United e Paris Saint Germain pronti all’acquisto. Tra questi grandi club c’è soprattutto il PSG, che con il direttore sportivo Leonardo ha mostrato in più occasioni il concreto interesse del giocatore. Intanto, il suo futuro resta ancora incerto, con la Lazio che potrebbe pensare addirittura di blindarlo con un nuovo rinnovo di contratto e adeguamento dell’ingaggio.

Calciomercato Lazio: Milinkovic Savic resta e rinnova

Attualmente, il calciatore della Lazio, percepisce un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione grazie all’ultimo rinnovo di contratto. Il presidente Lotito chiederà almeno 100 milioni di euro a Manchester United, Real Madrid e Paris Saint Germain. Una cifra difficile da portare nelle casse della Lazio in questo periodo di crisi economica tra i club. Intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste potrebbe addirittura pensare di blindare il calciatore con un rinnovo di contratto e adeguamento dell’ingaggio.