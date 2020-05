Calciomercato Juventus, Douglas Costa scaricato da Sarri: United in pressing

Calciomercato Juventus: Douglas Costa sempre più verso la cessione

Calcio Mercato Juventus Douglas Costa | Il mercato di Serie A continua a ritmi altissimi, e la principale maggioranza delle squadre del nostro campionato, si sta impegnando in questi giorni per trovare qualche rinforzo in vista della prossima stagione. Ovviamente se da una parte ci saranno degli innesti, dall’altra è facile aspettarsi delle cessioni, soprattutto di qualche giocatore importante. E’ il caso della Juventus, la quale potrebbe lasciar partire qualche elemento che fino a qualche mese fa era ritenuto imprescindibile, come ad esempio Douglas Costa.

L’esterno brasiliano non ha vissuto un’annata positiva, e i continui infortuni hanno quasi un po stufato la Vecchia Signora. Sarri lo vorrebbe ancora con se, ma stando a quanto riportato da cm.com, si starebbe abituando all’idea di vederlo partire. Tutto quasi definitivo quindi, con un Manchester United che più di tutto sta pensando a Douglas Costa.

Futuro Douglas Costa: tante pretendenti

Il futuro di Douglas Costa è ancora parecchio incerto, ma si può dire che più di qualche indizio porta ad una sua partenza da Torino in estate. Il Manchester United ci vuole provare, così come tante altre pretendenti. Parliamo di 4 big pronte a puntare su di lui, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.