Ultime Inter: c’è il colpo greco, in arrivo Vagiannidis

Calciomercato Inter Georgios Vagiannidis Panathinaikos | L’Inter è già a lavoro da diversi mesi per programmare la prossima stagione. Il club nerazzurro farà di tutto per accontentare mister Antonio Conte in vista del prossimo anno. In attesa di capire se ci sarà una ripresa per quanto riguarda il campionato italiano di Serie A, Marotta e Ausilio continuano le loro trattative di calcio mercato per rinforzare la rosa. L’Inter dovrà prima fare i conti con la situazione legata a Lautaro Martinez. Dipende dall’argentino il calciomercato del club nerazzurro. In entrata, invece, sembra essere sempre più vicino Dries Mertens come colpo a parametro zero. Intanto, un altro giocatore che può arrivare a costo zero è Georgios Vagiannidis. Secondo le ultime notizie, pare che il giovanissimo difensore sia ad un passo dall’acquisto per l’Inter. Anche questo affare porta la firma di Beppe Marotta.

Calciomercato Inter: colpo Marotta, arriva il talento Vagiannidis

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non solo i grandi nomi nella testa dell’Inter. Il club, infatti, sarebbe vicinissima all’acquisto di Georgios Vagiannidis, uno dei giovani calciatori più forti in circolazione. Il terzino destro classe 2001, ha messo a segno in questa stagione 4 gol e diversi assist con la maglia del Panathinaikos. Squadra che lascerà dal 30 giugno perché sarà svincolato. L’Inter è pronta al colpo del futuro a costo zero.