Serie A, Gravina: “Protocollo da cambiare, ipotesi playoff”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della ripresa della Serie A e delle modalità attraverso le quali portare avanti il campionato: l’ipotesi playoff non è stata accantonata.

Ripresa Serie A, le ultime sul protocollo

La ripresa della Serie A sta per arrivare, ma non è ancora realtà. L’accordo per il protocollo sanitario è vicino, ma sono già arrivati i primi ostacoli. La Lega ha espresso un parere netto, condiviso per molti aspetti da Gravina: “Stiamo provando ad apportare degli accorgimenti per rendere tutto più praticabile, ma la salute resta al primo posto“.

Serie A, Gravina apre ai playoff

Il fulcro della questione in questo momento è capire cosa fare in caso di un nuovo positivo: “Quello che ci dà preoccupazione, e lo abbiamo fatto presente al ministro dello Sport, è il tema dell’atleta positivo che porterebbe tutta la squadra in quarantena. Abbiamo trovato grande attenzione da parte sua. Affrontiamo l’argomento, l’obiettivo è evitare che si blocchi tutto di nuovo“.

Altro argomento caldo è il tema della responsabilità dei medici. Per molti di loro infatti c’è il rischio di restare invischiati in cause di natura legale. Su questo aspetto però Gravina il numero 1 della FIGC appare sicuro: “C’è una circolare dell’Inail che ci fa essere più sereni perché chiarisce che c’è responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave“.

Ciò che sorprende invece, è il ritorno dell’ipotesi playoff: “Non è accantonata, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evento, anche ad una conclusione del campionato con modalità diverse“.