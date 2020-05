Calciomercato Inter, pericolo Tonali: la Juventus pareggia l’offerta

Calciomercato Inter: la Juventus tuona per Tonali

Calcio Mercato Inter Tonali | Il mercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e in queste ultime settimane la gran parte delle squadre del nostro campionato, stanno cercando di portare a termine qualche sondaggio importante. L’Inter in particolare non si sta fermando un attimo, e negli ultimi giorni sono stati tanti i nomi accostati ai nerazzurri , tutti molti suggestivi. Quello che ha suscitato più clamore è stato senza dubbio quello di Sandro Tonali, centrocampista giovane e forte, e che in questa stagione ha dimostrato tutto il suo valore.

E’ da molto tempo che il gioiellino del Brescia piace in quel di Milano, ed è ormai scontato che in estate possa esserci un assalto concreto. I nerazzurri valutano il gioiellino circa 35 milioni di euro, più magari qualche contropartita dal settore giovanile. Pessima notizia però: anche la Juventus, altra pretendente per Tonali, ha in mente di fare lo stesso tipo di proposta. Insomma sta per scattare un vero e proprio derby, con una battaglia a suon di offerte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Futuro Tonali: parla l’agente

Il futuro di Tonali resta appeso ad un filo, e intanto a chiarire un po la situazione ci ha pensato il suo agente. Juventus e Inter restano alla finestra, ecco le parole raccolte dalla nostra redazione.