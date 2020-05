Calciomercato Inter, pioggia di milioni dalla Premier League

Calciomercato Inter Lazaro Newcastle | Il calciomercato dell’Inter dipenderà in gran parte anche dai riscatti dei prestiti che arriveranno nei prossimi mesi. Se per il Cagliari ci sono notevoli difficoltà di riscattare Radja Nainggolan, per Valentino Lazaro potrebbe essere più semplice restare in Inghilterra.

Calciomercato Inter, Lazaro resta al Newcastle

Dopo la prima parte di stagione altamente deludente per l’esterno austriaco voluto da Antonio Conte, è arrivato il prestito al Newcastle. In bianconero si è comportato molto meglio, ha potuto esprimere più facilmente le sue qualità e ha convinto Steve Bruce. Il prestito prevede un diritto di riscatto di 24 milioni di euro che la nuova dirigenza araba, secondo il “The Sun”, ha intenzione di effettuare il prima possibile. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare il nuovo Presidente che ha intenzione di attuare una vera e propria rivoluzione che potrebbe avere come primo acquisto proprio l’esterno ex Inter. I nerazzurri sperano, così da avere maggior liquidità in cassa.

Newcastle, occhi fissi in Italia

La nuova dirigenza araba del Newcastle ha intenzione di riportare I Magpies ai livelli più alti della Premier League. Per questo si vuole puntare sui calciatori più forti del panorama europeo. Oltre Valentino Lazaro, si punta anche su Adrien Rabiot e Kalidou Koulibaly. Sul centrocampista francese della Juventus c’è tanta concorrenza europea ma l’affare potrebbe essere più “semplice” rispetto all’acquisto di Koulibaly dal Napoli.