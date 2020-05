Ultime Napoli, infortunio per Manolas: le condizioni nel comunicato

Kostas Manolas si è fermato durante la seduta individuale di allenamento nel centro sportivo di Castel Volturno: oggi la società ha emesso un comunicato nel quale fa il punto sulle condizioni del greco.

Notizie Napoli, stop per Manolas

Era un rischio che in molti sapevano essere quasi inevitabile. Dopo 2 mesi di stop, nel bel mezzo di una stagione, tornare in campo non è facile per il corpo dei calciatori. Se per quanto riguarda Pau Lopez però possiamo parlare di sfortuna, nel caso del greco la ragione è da inquadrare nello stress fisico.

Ecco infatti quanto annunciato dal Napoli rispetto all’infortunio occorso al difensore: “Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra“.

In genere per problemi fisici come questo, la casistica vede un periodo di riposo di almeno 2 settimane, fino ad un massimo di un mese. Questo significa che, nel peggiore dei casi, il centrale rischia di saltare anche il ritorno in campo, previsto attualmente per il 13 giugno.

Allenamenti, il pomo della discordia in Serie A

“Il difensore azzurro si era infortunato ieri durante l’allenamento individuale facoltativo svolto al Training Center. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane“, conclude il comunicato del club azzurro. Una bella tegola per Gattuso, che al contrario di quanto stanno facendo altre squadre, ha preferito evitare le partitelle (peraltro attualmente vietate dalla legge.