Calciomercato Milan, Theo Hernandez può partire: l’annuncio dell’agente

Calciomercato Milan, Theo Hernandez via? L’agente spaventa i rossoneri

Manuel Garcia Quilon, agente tra gli altri dei calciatori rossoneri Pepe Reina e Theo Hernandez, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Footmercato dell’interesse del PSG per i due giocatori del Milan:

“Non ci sono stati contatti col PSG, per ora non ho sentito telefonicamente nessuno e nessuno mi ha telefonato. Reina ha un anno di contratto con il Milan ma non è arrivata nessuna offerta da un altro club. Il Milan vuole che torni e dovrà tornare. Se qualcuno chiamerà, prenderemo la decisione più giusta per la società. Per quanto riguarda Theo, si sono fatte avanti molte squadre ma non c’è nulla di concreto. Se l’interesse diventerà concreto, allora inizieremo a riflettere sul suo futuro”.

Notizie Milan, c’è la fila per il terzino

Il difensore francese, arrivato un anno fa dal Real Madrid, ha incantato tutti nella sua prima stagione a Milano. Le prestazioni del laterale basso di difesa non sono passate inosservate in Francia ma anche in Spagna. Le sue prestazioni hanno aumentato il valore di mercato del calciatore che ad oggi, crisi permettendo, sfiorerebbe i 50 milioni. Il Milan ne ricaverebbe una plusvalenza incredibile dopo solo un anno. Per questo la cessione non è esclusa.