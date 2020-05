Calciomercato, Milan e Napoli avvisate: Hernandez e Koulibaly finiscono nel mirino del PSG

Calciomercato Milan e Napoli – Hernandez Koulibaly | Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain è pronto per il nuovo assalto. Lo aveva già fatto negli anni scorsi, arrivando in Italia per prelevare perni fondamentali per le due big. All’inizio dell’ultimo decennio, dal Milan andava a prelevare Ibrahimovic e Thiago Silva, poi lo ha rifatto con il Napoli, andando a prendere Lavezzi e Cavani. Dunque ecco, lo scenario potrebbe ripetersi, un vero e proprio deja-vu, considerando che il brasiliano è ora interessato ad altri due elementi chiave del progetto dei due club. Parliamo del francese Theo Hernandez e dell’altro talento di casa azzurra, Kalidou Koulibaly. Entrambi i giocatori sono finiti nel taccuino del ds, che farà di tutto per convincere le due società.

Ultime Milan e Napoli, Leonardo fa sul serio: assalto a due big di Serie A

Stando a quel che rivelano i colleghi francesi de ‘L’Equipe’, il club francese sarebbe direzionato ancora sulla Serie A. Le società di Milan e Napoli sono avvisate, sarà un vero e proprio assalto, con le richieste che potrebbero essere accontentate da parte del club parigino. Il ricco club potrebbe ambire ancora più in alto, andando ad aggiungere quei tasselli mancanti, per rendere ancora più grande la squadra della Tour Eiffel. Da entrambe le società non ci sarebbe alcuna intenzione di vendere, ma è chiaro che, in caso di offerte pari al loro valore, sarà difficile trattenerli.