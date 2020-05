Serie A, Spadafora rivela: “La FIGC ha accettato il protocollo, via agli allenamenti il 18 maggio”

Serie A, l’annuncio di Spadafora: “La FIGC ha accettato, via libera per gli allenamenti di gruppo”

Serie A – Spadafora | Il calcio va verso la ripresa, è questa la notizia che giunge dalla Camera dei deputati. E’ arrivato l’annuncio da parte del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ha reso pubblica la notizia. La FIGC ha accettato il protocollo, come rivelato dallo stesso uomo nel corso di questo pomeriggio. La Serie A va verso la ripresa, si darà il ‘via’ agli allenamenti di gruppo a partire dal 18 maggio, come accordato con i stessi vertici del calcio italiano. E’ un passo enorme fatto in avanti per il calcio nel nostro paese e per tutto il mondo dello sport. Quelle che seguono, sono appunto, le parole del Ministro Spadafora.

Serie A, le parole del Ministro Spadafora

E’ intervenuto per parlare alla Camera, attraverso un’informativa urgente, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Questo è il suo annuncio: “Qualche istante fa mi è giunta una lettera da parte del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. All’interno della stessa, il presidente ha reso noto che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha accolto tutte le osservazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), consentendo la ripresa degli allenamenti di gruppo, fissata al 18 maggio“. Una buonissima notizia dunque per il calcio italiano e per il mondo della Serie A. Ben presto i club potranno cominciare a compiere i primi passi importanti verso la ripresa.