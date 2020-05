Serie A, c’è accordo il Lega: spunta la data per la ripresa

L’assemblea della Lega di Serie A ha indicato una data: il 13 giugno potrebbe essere finalmente il giorno del ritorno al calcio giocato.

Serie A, si torna al calcio giocato

Si comincia da qui ad un mese esatto: le squadre del massimo campionato hanno bene in testa cosa vogliono fare. L’obiettivo è terminare tutto entro il 2 di agosto, in tempo per l’inizio delle coppe europee. C’è spazio anche le semifinali di Coppa Italia, previste per l’1 e del 22 luglio. Si giocherà ogni 3 giorni per poter concludere tutto. Il tutto mentre la FIGC affermava di aver recepito le indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico e soprattutto nello stesso giorno delle nuove parole di Spadafora, che hanno invece frenato gli entusiasmi.

