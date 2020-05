Notizie Lazio, il medico: “Basta, il Coronavirus sta morendo”

Ultime Lazio | Ivo Pulcini, Medico dello Sport e Direttore Sanitario della Lazio, ha parlato del coronavirus nel corso di un’intervista concessa a Radio Radio:

Le parole del medico della Lazio

“Se il virus sta morendo? Secondo me sì perché la manipolazione ha prodotto un danno sulla non letalità, perché la letalità come dice il Professor Tarro è dell’1% non è alta, il 90% delle persone affette guarisce spontaneamente; il problema è stato la contagiosità. L’elevata contagiosità che poteva far affluire nelle strutture sanitarie una quantità esagerata di persone.

E’ difficile distinguere il codice rosso dal codice verde rischiando, come è successo purtroppo, di danneggiare le persone più malate. In Italia abbiamo una legge ed è quella dell’incompenetrabilità dei corpi, se un letto è già occupato non può essere occupato da un’altra persona”.

Il medico ha poi parlato della tanta disinformazione che è stata fatta in questi giorni:

“La cosa peggiore è stata il terrorismo psicologico della disinformazione e la confusione che si è generata. Il virus si è mutato 33 volte diminuendo la sua aggressività e quindi ci mette meno paura, dovevamo informare la popolazione e rinforzare le difese immunitarie.