Calciomercato Milan: i nomi del futuro, c’è anche Dumfries

Milan, Gazidis è partito, il mercato del Milan sarà scoppiettante con diversi giovani che arriveranno a Milano e cambieranno la squadra

Calciomercato Milan: Dumfries la stella del futuro

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i vari dirigenti è Geoffrey Moncada ad essere molto operativo.

L’uomo mercato, in attesa dell’arrivo di Rangnick, è già diventato punto di riferimento per molti procuratori e intermediari. Il capo dell’area scouting gode della stima di Ivan Gazidis e pure di Rangnick, così si sta già muovendo per trovare calciatori molto più giovani e con ingaggi ridotti.

Il primo nome è quello di Dominik Szoboszlai, ungherese del Salisburgo che ha attirato molti club dopo l’ultimo campionato, fino all’interruzione.

Il Milan (ma anche la Lazio) è in contatto con l’entourage del giocatore e sta cercando di abbassare degli austriaci che per ora chiedono 25 milioni di euro. Il giocatore classe 2000 è un centrocampista box to box, bravo tecnicamente e che in campo sa fare tutto.

Difficile per i rossoneri, invece, arrivare a Sandro Tonali, l’altro mediano che stuzzica la fantasia della dirigenza.

Mercato Milan: Dumfries il colpo di Moncada?

Al Milan servirebbe anche un terzino. Il nome giusto potrebbe essere quello di Denzel Dumfries del Psv Eindhoven, terzino del 1996 di corsa e spinta che recentemente ha aperto all’ipotesi rossonera.

Il Milan tra l’altro potrebbe sfruttare una corsia preferenziale avendo già fatto affari con il Psv a gennaio con la cessione in prestito di Ricardo Rodriguez. Le due società potrebbero inserire il cartellino dell’ex Wolfburg nell’affare.