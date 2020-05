Calciomercato Inter: due colpi per sostituire Lautaro

L’Inter si muove sul calciomercato per il dopo Lautaro Martinez, il mercato porterà in dote due big ad Antonio Conte. La strada è tracciata, Marotta ed Ausilio lavorano per portare in nerazzurro sia Timo Werner che Dries Mertens.

Calciomercato Inter: Lautaro va via, arriveranno 2 big

Un doppio regalo per Romelu Lukaku che oggi compirà 27 anni. L’attaccante belga è il primo a sapere quanto sia grande il rischio di perdere Lautaro Martinez, con cui nella prima stagione italiana ha formato una coppia incredibile

L’Inter, come riportato da Tuttosport, si muove per trovare un calciatore in grado di far coppia con il belga.

Il nome giusto sembra essere quello di Timo Werner che nel Lipsia ha imparato l’arte del contropiede, che unisce potenza, velocità e un gran tiro. Ha 24 anni, compiuti il 6 marzo, ed è nel pieno della carriera. Investire tra i 50 e i 60 milioni non spaventa Suning. Problema è che Werner è tra i pochi attaccanti sul mercato e tutte le grandi d’Europa, dalla Juventus (che, proprio come l’Inter, ha parlato con il procuratore del tedesco), fino al Liverpool, passando per Chelsea e Manchester United, sono pronte a gettarsi sul calciatore.

Mercato Inter: Mertens sarebbe la ciliegina

Ma non arriverà un solo attaccante. Visto l’addio di Alexis Sanchez, il primo della lista è Dries Mertens su cui invece è lo stesso Romelu in pressing: in questo caso, da battere c’è il Chelsea di Lampard oltre che al Napoli. De Laurentiis continua a proporre il rinnovo ma ormai la trattativa sembra chiusa.