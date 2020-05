Ultime Inter: Castagne in uscita dall’Atalanta, c’è anche il Napoli

Calciomercato Inter Castagne Atalanta Napoli | Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, è pronto a dire addio al club bergamasco. Il calciatore belga classe 1995 ha un contratto in scadenza nel 2021 che non verrà rinnovato. Già dalla scorsa stagione sul calciatore si è registrato l’interesse di molti grandi club, su tutti il Napoli che è andato molto vicino al suo acquisto prima di virare su Giovanni Di Lorenzo. Con il problema Ghoulam e Hysaj in uscita, il Napoli torna sul calciatore capace di saper interpretare allo stesso modo il ruolo di esterno mancino e destro. Sul calciatore però resta vivo l’interesse dell’Inter che vuole rinforzare le corsie di Antonio Conte dopo che Biraghi e Asamoah non hanno convinto. Il calciatore aveva già annunciato nei mesi scorsi un suo possibile addio e aveva parlato proprio dell’interesse di Inter e Napoli. Castagne non ha saputo dare una risposta su entrambi i club, ma ha ammesso che considera entrambi due grandi club che se si dovessero fare avanti non potranno essere rifiutati.

Calciomercato Inter: Castagne nel mirino, sfida con il Napoli

Come riportato dal Corriere di Bergamo, l’avventura con l’Atalanta per Timothy Castagne sembra giunta ormai alla conclusione. Forte l’interesse dei due club di Serie A come Inter e Napoli che si stanno già muovendo per l’acquisto. E’ sfida tra i due, ma resta vivo anche l’interesse della Premier League.