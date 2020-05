Notizie Atalanta, Muriel: “Voglio rubare il posto a Zapata”

Ultime Atalanta | Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a è Caracol Radio tornando sul tema del ritorno in campo:

“Dopo due mesi in quarantena, dove non abbiamo visto quasi nessuno, penso che la sensazione sarà la stessa del primo giorno di scuola. In questo periodo ho rivisto parecchie gare della mia squadra. E grazie a questo cerco di migliorare, di lavorare sodo. Voglio continuare a lottare per vedere se riesco ad esser titolare, magari soffiando il posto a Duvan, anche se è difficile. Zapata? E’ un giocatore che, quando ne ha l’opportunità, ti distrugge con la sua forza fisica. E’ molto aggressivo e questo pesa tanto all’interno dell’area”.

Notizie Atalanta, le parole di Gosens

Nella giornata di oggi ha parlato anche il terzino Robin Gosens. Il terzino tedesco ha concesso un’intervista a Sportschau durante la quale ha spiegato come ha vissuto il ritorno in campo anche se solo per gli allenamenti: