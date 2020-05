Oroscopo di domani 13 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Mercoledì molto interessante nonostante qualche grattacapo che deriva dal lavoro. Il vostro capo non è molto tranquillo e vi accusa di qualcosa per cui potreste trovarvi ad agire per vie legali. Usate molta prudenza. In amore, invece, va molto meglio. Domani, per i single, c'è aria di un bell'incontro virtuale.